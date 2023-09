Chronik

75-Jähriger starb nach Sturz von Dach

Ein 75-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag nach einem Sturz vom Dach seines Hauses in Halbturn (Bezirk Neusiedl am See) ums Leben gekommen. Er stürzte laut Polizei rund zehn Meter in die Tiefe.