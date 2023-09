Lust auf Bewegung machen

Schon 150 Minuten, also zweieinhalb Stunden pro Woche würden bei Erwachsenen ausreichen, um etwas Gutes für die Gesundheit zu tun. Kinder und Jugendliche sollten täglich rund eine Stunde sportlich unterwegs sein.

80 Veranstaltungen Burgenland

Im Rahmen der Initiative „50 Tage Bewegung“ soll das Thema Bewegung in den Fokus gerückt werden. Interessierte haben auch heuer die Möglichkeit, großteils kostenlose Bewegungsangebote in Anspruch zu nehmen. Die verschiedensten Sportklubs und Vereine öffnen dabei die Pforten. Über 800 Veranstaltungen sind österreichweit geplant, 80 davon alleine im Burgenland: vom Karatekurs in Oberpullendorf, der sich über mehr als zwei Wochen streckt, bis hin zum Eintages-Tanzkurs für Kinder in Krensdorf oder etwa zum Eltern-Kind-Turnen in Eisenstadt.

Die Initiative ist Teil der europäischen Woche des Sports. Neben vielen Vereinen beteiligen sich auch die Sport-Dachverbände an der Aktion – die noch bis 26. Oktober läuft.