Andreas Wirth wird neuer WK-Präsident

Wirth wird im Rahmen einer außerordentlichen Sitzung des Wirtschaftsparlaments am 27. September dieses Amt übernehmen. Er wurde vom Vorstand des Wirtschaftsbundes Burgenland einstimmig für diese Funktion nominiert, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung

ORF

Wirth: „Freue mich auf neue Herausforderung“

„Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung und möchte auf der erfolgreichen Arbeit von Peter Nemeth aufbauen“, so Wirth. „Wir wollen gemeinsam mit den Betrieben den Wirtschaftsstandort Burgenland weiterentwickeln und eine zukunftsorientierte Interessenvertretung für unsere Unternehmer gestalten“, so Wirth weiter.

Nemeth: „Richtige Entscheidung“

Nemeth sprach von einer „richtigen Entscheidung“: „Er zeichnet sich durch großes Engagement und Leidenschaft aus, kann die Menschen mit seinen Ideen begeistern und weiß, wie man Projekte erfolgreich in die Tat umsetzt.“

Sagartz gratuliert Wirth

ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz gratuliert in einer Aussendung Wirth zu seiner neuen Funktion. Er sei „ein erfolgreicher Unternehmer, der bereits viel Erfahrung in der Interessensvertretung mitbringt. Er wird ein engagierter Präsident sein“, so Sagartz.