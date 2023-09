Chronik

Linienbusfahrer bei Unfall verletzt

Ein Busfahrer ist am Dienstag in der Früh bei einem Verkehrsunfall in Olbendorf (Bezirk Güssing) verletzt worden. Er kollidierte mit einem Minibagger. Die Schülerinnen und Schüler, die im Bus saßen, blieben unverletzt.