Die Farbenwelt von Hermann Nitsch hat es Werner Trenker angetan – er ist Kunstsammler aus Leidenschaft. Seit vier Jahren lassen ihn die Bilder des, im Vorjahr verstorbenen, Künstlers nicht mehr los. „Es war eine Ausstellung in Wien, im Haus der Wissenschaft. Da war eine Kunstmesse, und da habe ich mit meiner Lebensgefährtin ein orange, lila, weiß, rotes Bild gesehen – das hängt auch in der Ausstellung. Es war ein farbenfrohes, energievolles Bild. Wir haben das Bild dann gekauft und haben dann begonnen, uns mit Hermann Nitsch zu beschäftigen“, so Trenker.

Fotostrecke mit 11 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

150 Werke ausgestellt

Bei dem einen Bild ist es natürlich nicht geblieben – in seiner allerersten Ausstellung im Museum St. Peter an der Speer in Wiener Neustadt präsentiert Werner Trenker allein an die 150 Werke von Hermann Nitsch. „Ich finde das sehr rührend, wie Werner Trenker auch die ganze Zeit diese Ausstellung konzipiert. Er war wie in einem Rausch. Ich glaube, man muss besessen von etwas sein und daran ganz toll arbeiten, ganz intensiv, dann kommen immer gute Sachen heraus“, so Hermann Nitschs Witwe Rita Nitsch.

ORF

„Wir sind umgeben von Bildern“

Seit mittlerweile zwölf Jahren hat sich der Geschäftsmann mit Firmensitz in Marz, der Kunst verschrieben. Mit seiner Lebensgefährtin sammelt er vor allem Werke zeitgenössischer österreichischer Künstler, etwa Arnulf Rainer, Drago Prelog, Markus Prachensky oder Hans Staudacher. „Ja, wir sind umgeben von Bildern. Und es passiert schon einmal, dass wir mitten in der Nacht ein Bild von einem Zimmer ins anderen tragen, weil wir der Meinung sind, das müsste jetzt an einen anderen Ort kommen, aber das macht ja Spaß“, so Sonja Sonja Zsolnai-Kasztler.

Trenker zeigt Nitsch in Wr. Neustadt

Die Bilder aus seiner Hermann Nitsch Sammlung sind in Wiener Neustadt bis 29. Oktober zu sehen. Über eine Ausstellung im Burgenland denkt Kunstsammler Werner Trenker aber auch schon nach.