In 30 Minuten von Neusiedl zum Flughafen

In 30 Minuten mit dem Zug vom Bahnhof Neusiedl am See direkt zum Flughafen Wien-Schwechat. Was derzeit mit einer Fahrtzeit von mehr als einer Stunde und 15 Minuten einer kleinen Weltreise gleicht – könnte in Zukunft zu einer echten Alternative für Autofahrerinnen und Autofahrer werden.

Fahrzeit verringert sich um mehr als die Hälfte

Die ÖBB planen derzeit eine neue zweigleisige Trasse ausgehend von Bruck an der Leitha entlang der Ostbahn, die ab Sarasdorf über Enzersdorf direkt bis zum Flughafen führt. Die Fahrzeit von Neusiedl am See bis zum Flughafen würde sich damit um eine dreiviertel Stunde verringern. Doch bis dieser Plan in die Realität umgesetzt wird, wird es wohl noch knapp zehn Jahre dauern.

ORF

Aktuell bereiten die ÖBB das Projekt für eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vor, dabei wird genau kontrolliert, welche Auswirkungen die neue Strecke auf alle Teile der Umwelt hätte. Der Antrag für diese Prüfung soll noch dieses Jahr eingebracht werden. Erst, wenn die Prüfung abgeschlossen ist, kann mit den Bauarbeiten begonnen werden. „Aktuell rechne man mit einem Baubeginn 2026. Wenn das so stattfinde, dann wäre mit einem Ende des Projekts 2032 zu rechnen“, so ÖBB-Sprecher Christopher Seif.

Schleife Ebenfurth: UVP in den kommenden Monaten

Schon seit längerem planen die ÖBB in Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt-Land) die sogenannte „Schleife Ebenfurth“. Aktuell muss jeder Zug, der von Neufeld nach Wien fährt, im Bahnhof Ebenfurth wenden. Durch die Schleife Ebenfurth würde dieser lange Aufenthalt entfallen. Stattdessen würden die Züge von Neufeld über einen neuen Bahnhof direkt weiter nach Wien fahren. Die Fahrzeit würde sich somit um elf Minuten verkürzen.

ORF

Von Neufeld aus wäre man damit zukünftig in 26 Minuten in Wien. Rund um die Schleife Ebenfurth lauf bereits die Umweltverträglichkeitsprüfung, die in den kommenden Monaten abgeschlossen sein soll. Abhängig von dieser UVP plane man mit einem Baustart 2025 und das würde in weiterer Folge eine geplante Fertigstellung 2028 bedeuten, sagte Seif.