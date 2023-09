Nachzügler Luising feiert 100 Jahre Burgenland

1923 erkannte eine Grenzregulierungskommission nach einem Besuch in Luising, dass die Bewohner nicht einmal die Sprache mit Ungarn verband. So wurde Luising nach einem langen, zähen Kampf auch an Österreich abgetreten. Wie stolz die Luisinger auf ihren kleinen Ort sind, zeigte sich am Samstag beim Festakt, der im Hof des Schlosses von Alfons Mensdorff-Pouilly stattfand.

Sobotka: Luising als Beispiel für Konfliktlösung

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) war einer der Ehrengäste bei der Jubiläumsfeier. Für ihn war es der erste Besuch in Luising. Er habe es vorher nicht gekannt und die Geschichte gelesen, als er eingeladen worden sei. „Luising könnte ein Beispiel für vieles in der Welt sein“, so Sobotka. Man habe viele Grenzschwierigkeiten, viele Auseinandersetzungen zwischen Ethnien. So etwas so wie in Luising zu lösen sei wirklich beispielgebend. Er werde künftig neben dem Beispiel Südtirol auch das Beispiel Luising bei seinen internationalen Kontakten einbringen, kündigte Sobotka an.

Dunst: Anerkennung für Mut und Hartnäckigkeit

Auch Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) zeigte sich stolz darauf, mit wie viel Mut und die Hartnäckigkeit die Bürgerinnen und Bürger damals um Luising gekämpft hatten. Es sei ziemlich klar gewesen, dass der Ort zu Ungarn kommen hätte sollen. Bürgermeister und Vizebürgermeister seien nach Sopron gegangen und hätten es wirklich geschafft, dass Luising zum Burgenland gekommen sei.

Auch der Luisinger Bürgermeister Johann Trinkl (ÖVP) betonte, dass es nicht selbstverständlich gewesen sei, dass es gelang, Luising ins Burgenland zu holen. Es seien auch Freischärler da gewesen und es sei ein Glück, dass das so gut gelungen sei.

Bei den Feierlichkeiten betonten Politik und Kirche die guten Verbindungen zum Nachbarland Ungarn. Die Messfeier zelebrierten neben den Geistlichen aus den umliegenden Pfarren auch Bischof Ägidius Zsifkovics und ein Bischof aus Ungarn gemeinsam.