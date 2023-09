Neusiedl siegt im Burgenland-Derby

Wie schon im ersten Derby der Saison gegen Oberwart brachten zwei Routiniers den SC Neusiedl auf die Siegerstraße. In Minute 64 traf Patrick Kientzl nach leichtfertigem Ballverlust der Draßburger zum 1:0. Sechs Minuten später verwertete Matus Paukner eine Hereingabe von links zum 2:0-Endstand. Nach zwei Niederlagen in den beiden vorangegangenen Spielen durfte Neusiedl also ausgerechnet im Derby wieder über drei Punkte jubeln.

Neusiedl bleibt in der Tabelle auf Kurs

„Das Spiel hat schon eine gewisse Brisanz gehabt“, sagte NSC-Trainer Stefan Rapp nach dem Schlusspfiff. Man habe seiner Mannschaft angemerkt, dass sie nach den Niederlagen gegen Krems und Donaufeld verunsichert gewesen sei. „Wir sind froh, dass wir wieder gepunktet und Selbstvertrauen getankt haben“, so Rapp. In der Tabelle liegt Neusiedl jetzt mit zehn Punkten auf Platz sieben, nur drei Punkte hinter Spitzenreiter Donaufeld.

Fotostrecke mit 2 Bildern ORF ORF

Der ASV Draßburg bleibt mit vier Punkten aus den ersten sechs Runden im Tabellenkeller. Zwar hielten die Gäste speziell in der ersten Halbzeit gut mit und erarbeiten sich auch danach noch einige Chancen. Trotzdem stand das Team von Trainer Michael Porics am Ende zum vierten Mal in dieser Saison mit leeren Händen da. „Von den Punkten her sind wir natürlich hinter den Erwartungen. Aber es nutzt nichts, wir müssen nächste Woche zu Hause gewinnen“, so Porics in Hinblick auf das Heimspiel kommende Woche gegen den Favoritner AC.

Oberwart zu Hause weiter ohne Punkte

Einen bitteren Abend erlebte auch der dritte Regionalligist aus dem Burgenland. Die SV Oberwart unterlag dem Kremser SC im Informstadion mit 1:2. Nach einem Treffer von Bernd Kager in Minute 15 lag der Aufsteiger lange in Führung, gab diese in der Schlussphase aber noch aus der Hand – wie schon im Spiel gegen Neusiedl vor drei Wochen. Punktgleich mit Draßburg liegt Oberwart in der Tabelle jetzt auf Platz 14.