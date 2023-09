Erstmals Frau als Vikariatsdirektorin

Mit 1. September übernimmt Glavanics zudem alle leitenden Agenden von ihrem Vorgänger, Bischofsvikar Zeljko Odobasic. Die promovierte Slawistin – im Hauptberuf Deutschprofessorin an der Handelsakademie Szombathely – ist kirchlich, kommunalpolitisch und volksgruppenpolitisch engagiert.

Diözese Eisenstadt/Franz Josef Rupprecht

Papst Franziskus spreche sich in vielen Reformvorschlägen für die Ernennung von Frauen in Führungspositionen in der Kirche und die Übertragung von Leitungsaufgaben an Frauen aus, so Zsifkovics: „Dies versuche ich in der Kirche umzusetzen.“ Mit ihrer Erfahrung und langjährigen Tätigkeit sei Glavanics eine wertvolle Bereicherung für die Diözese.