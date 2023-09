Verkehr

Straßensperre wegen Triathlon Podersdorf

Am Wochenende wird in Podersdorf wieder der Austria Triathlon durchgeführt. Rund 2.000 Athletinnen und Athleten aus dem In- und Ausland werden zu dem sportlichen Großevent erwartet. Verbunden damit sind Verkehrseinschränkungen rund um Podersdorf.