Lesen lernen mit Thomas Brezina

Die traditionelle Pressekonferenz zum Schulstart fand am Freitag in der Volksschule Horitschon (Bezirk Oberpullendorf) statt. Von dort stammt die zehnjährige Schülerin Luzia Regner. Sie hat das neue Maskottchen für die Leseinitiative des Landes gezeichnet, den Dackel „Dalesi“. „Lesen-Schreiben-Verstehen“ steht im Mittelpunkt des heurigen Schulbeginns.

ORF

„Lesen ist die Grundlage für schulisches Leben. Wer nicht lesen kann, kann in der Schule nicht wirklich erfolgreich sein. Deshalb ist es wichtig, dass Leseprojekte gestartet werden“, so Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz bei der Pressekonferenz.

Thomas Brezina liefert Lesestoff

Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) zog dazu einen besonderen Trumpf aus dem Ärmel: Thomas Brezina konnte für ein Buchprojekt gewonnen werden. Ab kommendem Jahr gibt es im Burgenland Vorschul- und Volksschulbücher aus der Feder des Bestsellerautors. „Das sind drei Bücher, die ich extra für das Burgenland, für alle burgenländischen Kinder geschrieben habe. Das sind drei Abenteuer, interaktiv, also man kann sehr viel mitmachen. Vor allem geht es darum, hier die Freude am Lesen zu entdecken“, so Brezina.

ORF

Lesegütesiegel für Volksschulen

Kinder sollen also verstärkt zum Lesen animiert werden, aber auch Schulen sollen sich künftig verstärkt um die Lesekompetenz der Kinder kümmern. „Wir haben ein Lesegütesiegel für Volksschulen entwickelt, in den Stufen Bronze, Silber und Gold, das auf der einen Seite das Engagement der Schulen im Bereich des Lesens zeigen wird, aber auf der anderen Seite auch die Qualität in der Kindern in der Schule Lesen gelehrt wird“, sagte die Projektleiterin der Leseinitiative Birgit Lukits-Stiassny. Die landesweite Leseinitiative soll nicht erst bei den Taferlklasslern, sondern schon im Kindergarten beginnen.