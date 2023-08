Mehr als 250 Aussteller bei Inform

Die Inform Oberwart hat schon bessere, aber auch schlechtere Zeiten erlebt. Die Aussteller decken auch heuer wieder eine große Bandbreite ab – von Bauen und Wohnen, über Garten und Wellness, bis hin zu Freizeit und Tourismus. Die Stammkunden unter den 250 Ausstellern, wie etwa der Betten- und Matratzenhändler Werner Kirisits aus Oberwart, sind trotz der flauen Konjunktur, recht optimistisch. „Wir sind seit Anfang an dabei und wir schätzen immer, dass wir viele auswärtige Kunden treffen und unsere alten Kunden immer wieder kommen.“

Horst Werderits von der Haustechnikfirma Samer in Litzelsdorf informiert über alternative Heizsysteme wie Wärmepumpen. Die Inform decke 30 bis 40 Prozent seins Jahresumsatzes ab, wie er sagt.

Positives Signal für die Wirtschaft

Die Inform sei ein positives Signal in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, hieß es in den Eröffnungsreden. „Nur dann, wenn wir bei allen Herausforderungen, die sich uns in Zukunft stellen werden, gemeinsam positiv in die Zukunft denken, dann werden wir auch

die Herausforderungen der Zukunft meistern“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ)

„Die Inform soll heuer wieder ein Erlebnis für die ganze Familie sein, so richtig mit Vergnügungspark, einem Festzelt, und der Miss Inform Wahl“, so Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP).

Ein buntes Programm also, das schon kurz nach der Eröffnung viele Stammkunden anlockte. Geöffnet ist die Inform Oberwart bis kommenden Sonntag.