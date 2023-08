Nach Tod folgt die Rache am Neusiedler See

Die Region um den See fasziniert den deutschen Autor Lukas Pellmann auch in seinem neuen Krimi „Rache am Neusiedler See“. Ein Roman, der leichtfüßig, aber auch fesselnd ist. Der Tatort ist dieses Mal ein Kreuzfahrtschiff.

Mord auf dem Kreufahrtschiff

Das Kreuzfahrtschiff schaffe die Möglichkeit eines „Agatha-Christie-Settings“. „Auf dem Schiff kommt jemand ums Leben und der Mörder oder die Mörderin wird höchstwahrscheinlich jemand sein, der auf dem Schiff war“, so Pellmann. In dem Krimi steckt auch etwas von einem Burgenland-Reiseführer. Denn auf jedem Landgang der „MS Maximilian“ wird eine Sehenswürdigkeit besucht, die es rund um den See zu besichtigen gibt.

ORF

„Das Setting in der Region ist ideal“

„Wir haben die Region für uns entdeckt, als wir im ersten Corona Lockdown unseren Ostseeurlaub nicht machen konnten. Das Setting hier bietet sich einfach an. Es ist eine sehr abwechslungsreiche und spannende Region, aus der man aufgrund der Geschichte, aus der man für ein Buch viel machen kann“, sagt Pellmann. Momentan ist Lukas Pellmann auf Lesetour rund um den Neusiedler See und wandert dabei alle Schauplätze des Krimis ab. Bis ersten September tourt Lukas Pellmann noch mit seinem Krimi „Rache am Neusiedler See“ durch die Region.