Olympia trifft Schule

Ex-Snowboarderin Julia Dujmovits, Badminton Ass Luka Wraber oder auch die Special Olympics-Bewegung mit Trainer Sebastian Koller gaben in Workshops Einblicke in ihre Arbeit und ihre Sportarten. 75 Lehrerinnen und Lehrer sowie Bewegungs-Coaches nahmen das Angebot in Anspruch.

ORF/Guttmann

Sport höheren Stellenwert

Die Sportlerinnen und Sportler arbeiten öfters mit Kindern direkt zusammen, um sie zum Sport zu motivieren. Etwas Ähnliches mit Lehrern zu machen ist für Julia Dujmovits und Badminton-As Luka Wraber ein positiver Ansatz. „In meinen Augen ist das der einzige Weg, wie man einen Sport auch wachsen lassen kann“, so Wraber und Dujmovits fügt hinzu: „Der Funke muss in einem sein und dann kann man das erst in die Klasse ausbreiten.“

Ausrichter des Symposiums ist die Pädagogische Hochschule Burgenland. Der Sport bekam zuletzt in der Ausbildung einen höheren Stellenwert. „Bei uns ist es immer wichtiger, dass wir in gute Fort- und Weiterbildungprogramme setzen und wir wollen jene Kolleginnen und Kollegen, die so verbunden sind, unterstützen“, so Rektorin Sabine Weisz.

Das Interesse an diesem Symposium stieg seit der erstmaligen Ausrichtung 2021 stetig, ebenso der Stellenwert des Themas Sport in der Bildungspoitik. Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) bringt das Thema „tägliche Bewegungseinheit“ ins Spiel: „Wir sind laufend dran, dass wir das in allen Schulen umsetzen.“