Landwirtschaft

Pannonia Fields: Wettstreit auf dem Acker

Auf den Pannonia Fields bei Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) werden an diesem Wochenende die Bundessieger im Pflügen ermittelt. Gefragt sind dabei Geschicklichkeit und Konzentration. Pflügen ist offensichtlich ein Männersport – doch mit Hannah Thrackl aus Kobersdorf ist auch eine Frau dabei.