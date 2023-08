Pfitschigogerl: Tisch-Eishockey-WM im Burgenland

Als Vorlage für das Gesellschaftsspiel diente dem deutschen Sportjournalisten ein einfaches Spiel, das bereits in den 1950er Jahren in Österreich bekannt war. Unter dem Begriff Pfitschigogerl eroberte es über Jahrzehnte die Klassenzimmer und Wirtshäuser. Gespielt wurde es mit einem Lineal und ein paar Münzen.

72 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Bei der WM in Schlaining spielt man 50 Jahre später mit Legosteinen und ein wenig mehr Regeln. Pfitschigogerl wurde eingedeutscht und Tisch-Eishockey getauft. „Die Mannschaft bestehe aus fünf, Pfennigstücken. Die ersteigern wir immer noch auf Ebay. Das Spiel ist ja sehr traditionell und schon recht alt. Ein Pfennigstück ist der Puck. Und einen dieser ‚Fünfer‘ muss man mit einem Plastikschläger treffen“, so der Erfinder Peter Linden.

ORF

Ins Burghotel und in die Burg Schlaining kamen 72 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus zehn Ländern. Während das Tisch-Eishockey- oder Pfitschigogerl-Fieber über die Woche sich in ganz Schlaining ausbreitet, versucht der amtierende Weltmeister seinen Titel zu verteidigen. Jedes Spiel und jedes Turnier sei neu. Vielleicht sei er leicht favorisiert, aber es sei auf jeden Fall knapp, so der amtierende Weltmeister Renke Kuschel.

Noch keine Weltmeisterin

Bisher hat noch keine einzige Frau eine Tisch-Eishockey-WM gewonnen und das, obwohl fast die Hälfte der Teilnehmenden weiblich ist. Eine Weltmeisterin ist heuer das große Ziel. Das schwierige sei, bis zum Ende konzentriert zu bleiben. Man verliere zwischendurch leicht die Konzentration, so Lina Dressler aus Deutschland.

Tisch-Eishockey-WM

Der Erfinder der Tisch-Eishockey-WM ist als neunfacher Weltmeister unangefochten und als Spieler in Pension gegangen. Im nächsten Jahr wird die Tisch-Eishockey-Weltmeisterschaft in Kroatien, in Lovran ausgetragen. Vielleicht gibt es dort erstmals auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Burgenland.