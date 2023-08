Chronik

Zwei Verletzte: Pkw krachte gegen Leitschiene

Auf der Südostautobahn (A3) ist am Samstag in der Früh in Fahrtrichtung Wien zwischen Hornstein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) und Pottendorf (Bezirk Baden) ein Pkw aus bisher unbekannter Ursache gegen die Leitschiene gekracht. Zwei Personen wurden unbestimmten Grades verletzt.