Chronik

Parndorf: 6,5 Kilo Kokain sichergestellt

Rund 6,5 Kilogramm Kokain haben Ermittler des Wiener Landeskriminalamts bereits vor mehr als einer Woche bei einer Festnahme in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) sichergestellt, wie die Landespolizeidirektion Wien am Donnerstag berichtete.