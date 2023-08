Oberwart: Otterbaby aus Kanal gerettet

Mitarbeiter der Gemeinde hatten das verdreckte Otterbaby in einem Kanal gefunden, das berichtete MeinBezirk.at am Donnerstag. Die Erstversorgung übernahm die Kleintierordination Oberwart. Dort wurde das Otterbaby erst mit warmen Wasser gewaschen, anschließend wurde es mit Welpenmilch gefüttert.

Otterbaby aus Kanal gerettet

Franziska traf auf Antonia

Das Otterbaby sei komplett verdreckt gewesen, als es gefunden wurde. „In 30 Jahren Dienstjahren habe ich noch nie erlebt, dass ein Otterbaby gefunden wurde“, so Thomas Neudecker von der Kleintierordination Oberwart. „Nach einem Schläfchen, eingewickelt in ein Handtuch, und ausgiebigen Kuscheleinheiten mit dem ganzen Team der Ordination wurde der kleine Otter von Martin Strobl (Naturschutzorgan Güssing) in die Wildtierauffangstation in Haringsee (Bezirk Gänserndorf) gebracht“, so Neudecker.

In Haringsee war die Freude groß, denn dort wartete bereits ein weiteres verwaistes Otterbaby auf Gesellschaft. Die beiden Otterbabys haben auch schon Namen: Das Otterbaby, das in Oberwart gefunden wurde, heißt Franziska, jenes, das in Niederösterreich gefunden wurde, Antonia. Die Experten in der Auffangstation werden den Otter aufpäppeln und hoffentlich bald wieder in die Freiheit entlassen können. Der kleinere Otter wog bei der Aufnahme in der Station nur 328 Gramm.

Franziska traf auf Antonia

Eine Spaziergängerin hatte am Marchfeldkanal das Pfeifen gehört und das Tier neben der Uferböschung entdeckt. „Wir glauben, dass die Ottermutter das Kleine bei einem Übersiedelungsversuch verloren hat. Es war auf jeden Fall sehr hungrig und hat sofort vom angebotenen Fläschchen mit Aufzuchtmilch getrunken. Mittlerweile hat Toni, wie wir sie genannt haben, schon 150 Gramm zugenommen“, so der Leiter Hans Frey.