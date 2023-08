Schloss Esterhazy beliebtestes Fotomotiv

Insgesamt wurden bis zum 14. August 2023 insgesamt 17.986 von Usern geschossene Fotos des Schloss Esterhazys auf Google Maps hochgeladen. Mit dieser Zahl liegt das Schloss in Eisenstadt unter den 15 am häufigsten fotografierten Schlössern und Burgen in Österreich.

Fotostrecke mit 3 Bildern Esterhazy/Andreas Hafenscher Esterhazy/Lennard Lindner Burg Lockenhaus

Den zweiten Platz im Burgenland belegte die Burg Forchtenstein mit 14.167 Fotos, vor der Burg Lockenhaus mit 11.449 Fotos. Österreichweit belegte das Schloss Schönbrunn in Wien mit 468.475 Fotos den ersten Rang.

Ranking Österreichs Top-15 Schlösser und Burgen auf Google Maps: