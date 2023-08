Chronik

Baum stürzte in Podersdorf auf Frau

In Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) ist am Dienstag aus bisher ungeklärter Ursache ein Baum umgefallen, der daraufhin eine Frau eingeklemmt hat. Die 80-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.