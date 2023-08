Bubentraum erfüllt: Eigene Eisenbahn im Garten

Bei Valentin Cees Bahn handelt es sich um eine Feldbahn, die auf 500 Meter Schienen durch seinen Garten führt. Die Inspiration dazu kommt aus Norddeutschland: „Es gibt dort in dem Ort, wo meine Oma gewohnt hat, bis zum heutigen Tag eine Feldbahn. Es ist dort einfach das beste Transportmittel in diesen sehr sumpfigen Gebieten dort. Es war schon als Kind von mir der Wunsch, so eine Feldbahn zu haben“, so Eisenbahnfan Cee.

Fotostrecke mit 7 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Der letzte Grenzschranken Österreichs als Teil der Bahn

Gebaut hat er sich seine eigene Feldbahn schließlich auf einem Grundstück in Königsdorf. Dazu gehört auch ein Bauernhof, der nun Stück für Stück restauriert wird. Die letzten sieben Jahre waren der Feldbahn gewidmet, für die es sogar einen eigenen Bahnschranken gibt. Noch ist er nicht verkabelt, bis dahin bedient ihn Lebensgefährtin Christina. „Es ist der letzte Grenzschranken Österreichs. Er wurde dann von mir vor dem Verschrotten gerettet und steht seither in der Einfahrt“, so Cee.

ORF

Die Feldbahn in Königsdorf bietet noch einige andere Überraschungen. „Es gibt 500 Meter Gleis. Es gibt auch sieben Weichen und eine Drehscheibe, eine Remise, einen Bahnhof, eine Diesellok und eine Akkulok. Im Bau befindet sich zudem auch eine Dampflok“, so Cee. In der Werkstatt restauriert und baut Valentin Cee auch die Lokomotiven und Waggons für das größte unterirdische Eisenbahnmuseum Europas. Es befindet sich unter dem Grazer Uhrturm, im Stollen des Schlossbergers.

Kulturgüter erhalten

Dem gebürtigen Salzburger ist es wichtig, Kulturgüter zu erhalten. Mit seiner Feldbahn in Königsdorf erfüllte er sich aber vor allem einen Bubentraum. Sogar die 500 Meter Schienen sind selbst hergestellt und verlegt. „Das waren circa drei Monate Arbeit mit 4.500 Schnitten, die mit einer Elektrosäge gemacht worden sind“, so Cee. In den Genuss der Feldbahn kommen immer wieder auch Lebensgefährtin Christina und die Nachbarskinder.