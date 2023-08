Vorbereitung auf Schulbeginn: Start der Sommerschule

Während österreichweit immer weniger Kinder die Vorbereitung auf das neue Schuljahr in Anspruch nehmen – es gab heuer rund 6.000 Anmeldungen weniger als im Vorjahr – bleiben die Zahlen im Burgenland stabil, sagt Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ). 2.244 Schülerinnen und Schüler, vom letzten verpflichtenden Kindergartenjahr bis zum Maturajahr, nehmen das Angebot in allen Bezirken des Landes in Anspruch, im Vorjahr waren es rund 2.700 Anmeldungen.

Überzeugendes Gesamtpaket

„Ich bin überzeugt davon, dass unsere Lern- und Feriencamps gemeinsam mit der Sommerschule so gut funktionieren, weil wir das als gesamtes Konzept anbieten. Es ist nich nur die Sommerschule, die wir am Vormittag anbieten und nicht nur das Thema Nachhilfe. Wir haben das immer anders gedacht haben – sie gehen nicht gerne in die Sommerschule, wenn nicht der Spaß genauso im Vordergrund steht, weil es sind ja eigentlich noch Ferien“, erklärt Winkler. Pro Kind und Woche kostet das Lern- und Feriencamp 85 Euro inklusive Verpflegung.

Erweiterung des Angebots

Lange wurde daran gearbeitet, dass die Sommerschule auch für Kinder mit besonderen Bedürfnissen erweitert werden kann. 48 Kinder aus Sonderschulen meldeten sich für die Premiere an.

140 angehende Lehrerinnen und Lehrer greifen den Kindern in den zwei Wochen vor Schulbeginn unter die Arme und sammeln dabei gleichzeitig Praxiserfahrung.