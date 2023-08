Eisenstädter fotografiert Topmodels in Müllendorf

Für zwei seiner Bilder der Serie Darscho wurde Paul Szimak mit dem Vienna International Photo Award 2023 in der Kategorie „People&Portrait“ unter den weltweit 20 besten Fotografen ausgezeichnet. Auch in der Kategorie „Free Subject“ bekam er den Award für sein Foto „Perroquet“.

„Vertrauen muss da sein“

In seinem Atelier fotografiert Paul Szimak unter anderem internationale Top-Models wie Chloe Rose. Die Südafrikanerin mit japanischen Wurzeln ist gerade in Österreich für eine Reihe von Fotoshootings. Dabei führte sie ihr Weg auch ins Atelier von Paul Szimak nach Müllendorf. Die große Leidenschaft des Fotografen ist die Porträtfotografie.

ORF

"Im Hintergrund steht dabei immer die Liebe zum Menschen. Man muss sich wirklich bei jedem einzelnen Shooting, auf jede Person mit Wohlwollen und Zuneigung einlassen. Das schafft in weiterer Folge eine Vertrauensbasis und nur dadurch können dann wirklich wunderbare Bilder entstehen, in denen sich die Person öffnen und mitteilen kann.

„Neue Geschichte in Bilder legen“

Szimak fotografiert Rose in einer Art Greenbox. Dadurch kann er den Hintergrund bei der Nachbearbeitung beliebig ersetzen. „Photoshop Composings nennt man es eigentlich, in denen ich in Dialog trete mit den alten klassischen Meistern der Renaissancemalerei. Ich versuche diesen alten Werken einfach eine neue, zeitgenössische Bedeutung zu geben, eine ganz neue Geschichte in diese Bilder hineinzulegen“, so Szimak.

Die Idee zu dieser sehr subtilen Art seiner Kunst-Fotografie entstand bei einem Ausflug zum ausgetrockneten Darscho im Vorjahr. „Ich bin in einer kompletten Wüste gestanden. Ich habe so eine Landschaft im Burgenland noch nie gesehen. Es war ein sehr tiefgehendes, sehr berührendes Erlebnis“, so Szimak. Der Fotograf sieht immer und überall Bilder und dadurch sind seiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Seine Ausstellung „THE FINE ART OF RESILIENCE“ ist bis 25. August im Kulturquartier KQ 32 in Eisenstadt zu sehen.