Sport

Emotionale Premiere für Eisenstadt-Derby

In St. Georgen ist es am Freitag zum erstem Stadtderby der Nachkriegszeit gekommen. Der 2018 neu gegründete SC Eisenstadt war zum ersten Mal in St. Georgen zu Gast. Am Ende konnte St. Georgen das Duell gegen den SC Eisenstadt mit 3:1 für sich entscheiden.