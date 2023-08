Urlaubsreif: Hundepensionen ausgebucht

Sowohl die Hundepension Pertl in Kemeten (Bezirk Oberwart), als auch die Tierpension Schandl in Draßmarkt (Bezirk Oberpullendorf) sind aktuell in der Ulraubszeit komplett ausgebucht. Deshalb ist es wichtig, früh genug zu buchen.

Hunde müssen Voraussetzungen erfüllen

In der Hundepension Pertl kostet ein Aufenthalt ab vier Tagen 25 Euro, kürzere Aufenthalte liegen bei 28 Euro. Ein Tag in der Hundepension Schandl kostet je nach Größe des Hundes zwischen 14 und 18 Euro. Möchte man seinen Hund dort unterbringen, ist ebenfalls frühes Buchen angesagt. Sie seien derzeit komplett ausgebucht. Kleine Hunde könnten sie noch aufnehmen, größere Hunde nicht mehr. Erst Ende August bzw. Mitte September, könne man wieder Hunde aufnehmen, so Eleonore Schandl.

„Die Hunde haben mindestens 15 Quadratmeter Platz und eine extra Schlafbox. Es ist sauber, es ist ruhig, sie haben Kontakt mit ihren Nachbarhunden, wenn sie draußen auf der Wiese im Freilauf sind. Ansonsten dürfen sie nur dann miteinander spielen, wenn sie verträglich miteinander sind“, so Edgar Pertl. Bringt man seinen Hund vorbei, ist Folgendes zu beachten: „Die Hunde müssen geimpft, gechipt und registriert sein, das wird auch von uns absolut kontrolliert. Auch wir werden von der Bezirksbehörde natürlich kontrolliert, das funktioniert ganz gut“, erklärte Pertl.

Hundepension übernimmt Haftung

Genügend Streicheleinheiten und ausreichend Auslauf stehen in Kemeten an der Tagesordnung. Sollte dem Vierbeiner doch etwas passieren, übernimmt Edgar Pertl die Haftung: „Sobald ich einen Hund aufnehme, bin ich auch für seine Gesundheit und alles haftbar. Falls dem Hund Tierarztkosten und dergleichen entstehen, übernehmen das die Besitzerinnen und Besitzer“, so Pertl. In der Hundepension Schandl ist mittlerweile ein Probetag für die Hunde nicht unüblich. „Das ist wie bei einem Kind im Kindergarten, man fährt hin, das Kind gibt man ab und man geht wieder, das ist für den Hund am einfachsten“, so Schandl.