Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Gegen 20.30 Uhr fuhr eine 23-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem PKW auf der L223 im Ortsgebiet von Forchtenstein. Zur selben Zeit fuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer in die entgegengesetzte Richtung. Aus bisher unbekannter Ursache kam es im Kurvenbereich zu einer seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Dabei verlor der 26-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad.

FF Forchtenau

Er schleuderte über einen Parkplatz, streifte einen Baum und schlitterte anschließend mit dem Motorrad über eine Böschung in den angrenzenden Bach, wo er im Bachbett zu liegen kam. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus St.Pölten gebracht. Die Feuerwehr Forchtenau war mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften am Unfallort.