Chronik

Zwei Verletzte nach Küchenbrand in Jennersdorf

In Jennersdorf ist Dienstagmittag eine Küche in einer Wohnhausanlage in Brand geraten. Zwei Pensionistinnen erlitten dabei Rauchgasvergiftungen. Die Verletzten mussten laut der örtlichen Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht werden.