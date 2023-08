250 Kilogramm Paprika aus Tunnel gestohlen

Unbekannte dürften das Gemüse in einem Folientunnel kurz nach der Ortsausfahrt Richtung Ungarn geerntet und abtransportiert haben, hieß es von der burgenländischen Exekutive. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. Da der Abtransport des Gemüses wohl länger gedauert haben dürfte, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen.

Weiterer Fall im Bezirk

Ebenfalls im Bezirk Neusiedl am See wurden in der Nacht auf Freitag drei Terrassengarnituren mit je einem Tisch und vier Sesseln von einem Hotel in Podersdorf am See gestohlen. Der Schaden liegt im hohen dreistelligen Eurobereich. Auch hier hofft man auf Hinweise.