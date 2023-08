Entscheidende Wochen für heimischen Weinbau

Im August werden im Burgenland Frühsorten, die meist zu Traubensaft oder Sturm verarbeitet werden, gelesen. Im August hat es bisher deutlich mehr Regen gegeben als normalerweise, die Haupternte im September findet daher später statt.

Winzer erfreut über Regen

Was die heurige Weinernte betrifft, zeigen sich unter anderem die Golser Winzer sehr optimistisch. Man habe momentan ausreichend Niederschlag gehabt. Man hoffe nun auf einen sehr trockenen und warmen Herbst, das definiere und bringe eine gewisse Reife, so Winzer Bernd Nittnaus. Man schätze, dass man Mitte September mit der Haupternte starten könne. Wenn es schöne warme Tage gebe, werde der Jahrgang sehr gut, so Winzer Michael Allacher.

ORF

Der zum Teil sehr nasse Sommer hat in manchen Weingärten für Probleme beim Pflanzenschutz gesorgt. Bedingt durch die starken Regenfälle, sei es ein arbeitsreiches Jahr gewesen, so Vanessa Knirsch Weinbauberaterin der Landwirtschaftskammer. Der Traubenansatz lässt derzeit auf eine gute durchschnittliche Erntemenge schließen, heißt es von der Landwirtschaftskammer Burgenland. Man rechnet mit dem Beginn der Haupternte in der dritten Septemberwoche.