Chronik

Zimmerbrand in Hirm endet glimpflich

Am Mittwochabend brach es in Hirm (Bezirk Mattersburg) in einem Einfamilienhaus aus bisher unbekannter Ursache zu einem Zimmerbrand. Fünf Feuerwehren waren rund zwei Stunden mit insgesamt 69 Mitgliedern im Einsatz. Verletzt wurde niemand.