Unwetter: Vorerst Entspannung im Burgenland

Seit vergangenem Freitag halfen bis zu 400 Soldatinnen und Soldaten in Kärnten, in der Steiermark und im Burgenland. Inzwischen hat sich die Katastrophensituation im Burgenland entspannt und in der Steiermark und in Kärnten etwas stabilisiert. Daher haben die Kräfte des Bundesheeres ihren Hilfseinsatz im Burgenland beendet.