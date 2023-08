Chronik

E-Herd löste tödlichen Zimmerbrand in Nikitsch aus

Ein E-Herd hat den Ermittlungen zufolge den tödlichen Brand am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Nikitsch (Bezirk Oberpullendorf) ausgelöst. Die Polizei bestätigte auf Anfrage einen Bericht der „Kronen Zeitung“ (Montag-Ausgabe).