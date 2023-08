Verkehr

B16: Umleitungen wegen Brückensanierung

Ab Montag ist die B16 in Wulkaprodersdorf für den Hauptverkehr komplett gesperrt. Grund ist die Sanierung der in die Jahre gekommenen Wulka-Brücke in diesem Bereich. Der Verkehr wird großräumig über die Nachbargemeinden umgeleitet.