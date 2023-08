Fußballspiele wegen Unwettern verschoben

Während am Samstag zumindest noch auf zwei Plätzen gespielt werden konnte, war am Sonntag gar nichts mehr möglich. Die Partie Kohfidisch gegen Horitschon wurde bereits von Samstag auf Sonntag verschoben, konnte aber nach wie vor nicht ausgetragen werden. Ebenso wie jene in Rudersdorf. Dort wäre zum Auftakt der Burgenlandliga Titelkandidat Parndorf zu Gast gewesen. Auch in Pinkafeld und Stuben dürften die Plätze von den starken Regenfällen mitgenommen worden sein.

Neue Spieltermine noch nicht fixiert

Die Spiele Pinkafeld gegen Klingenbach und Spielgemeinschaft Edelserpentin gegen Ritzing fielen am Sonntag ebenfalls ins Wasser. Die erste Runde der Burgenlandliga wurde also gleich zum Beginn zu einer richtigen Chaos-Runde. Die neuen Spieltermine stehen noch nicht fest.

Auswärtsteams dürfen jubeln

Am Samstagnachmittag durften die beiden Auswärtsteams jubeln. Deutschkreutz schlug Aufsteiger Halbturn mit 5:1. Titelaspirant Siegendorf führte gegen St. Margarethen früh mit 3:0, und brachte am Ende ein 3:2 über die Zeit. In der Regionalliga Ost hat am Samstag Oberwart als Aufsteiger den ersten Sieg in der zweiten Runde gefeiert. Die Oberwarter schlagen den FC Mauerwerk auswärts mit 3:0.