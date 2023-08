Überflutungen im Landessüden

Die Landessicherheitszentrale meldete Einsätze in der Bezirkshauptstadt Jennersdorf, sowie in den Gemeinden Grieselstein, Weichselbaum, Sankt Martin an der Raab, Dobersdorf, Königsdorf und Welten. Die Einsatzkräfte pumpten Keller aus und entfernten vereinzelt umgefallene Bäume von der Straße. „Aktuell fokussieren wir uns auf das Auspumpen von Kellern. Zusätzlich versuchen wir mit Sandsäcken, das Wasser am Nachlaufen zu hindern“, sagte Martin Ernst vom Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf.

Von den Unwettern betroffen war auch der Bezirk Güssing. Unter anderem in den Gemeinden Bocksdorf, Olbendorf und Neusiedl bei Güssing musste die Feuerwehr zum Unwetter-Einsatz ausrücken.

Intensives Wochenende wird erwartet

Die derzeit schwächer werdenden Regenfälle sorgen für ein kurzes Aufatmen bei den Feuerwehren. Für Freitagabend und das Wochenende sind jedoch weitere Niederschläge prognostiziert. Die Feuerwehren sind in Alarmbereitschaft: „Wir bereiten Sandsäcke vor und warten auf die kommenden Einsätze. Zusätzlich zum Kellerauspumpen kommen auch noch Reinigungsarbeiten, wie Straßen freimachen oder verschlammte Gehwege säubern, hinzu. Es wird ein intensives Wochenende für die Feuerwehren“, so Ernst.