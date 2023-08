50.000 Euro Schaden nach 53 Diebstählen

Den Fall ins Rollen brachte ein Mopeddiebstahl im April dieses Jahres in Neusiedl am See. Die Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Neusiedl am See konnte zwei Ungarn als mutmaßliche Täter ausforschen. Im Zuge der Ermittlungen konnten den beiden 31-jährigen Männern insgesamt 53 Straftaten im Zeitraum von September 2022 bis Mai 2023 zugeordnet und auch nachgewiesen werden, hieß es am Mittwoch von der Polizei.

Beute auf Märkten verkauft

Die beiden waren in drei Bundesländern aktiv. Es seien meist Schlösser aufgebrochen und Fahrräder, E-Scooter und Mopeds, aber auch Fahrzeugreifen und Sportartikel gestohlen worden. Die Verdächtigen seien mehrmals wöchentlich mit Mietfahrzeugen aus Ungarn nach Österreich eingereist. Das Diebesgut verkauften sie laut Polizei meist auf Märkten in ihrer Heimat.

Die beiden Männer befinden sich derzeit in der Justizanstalt in Eisenstadt. Ein Verdächtiger zeigte sich laut Polizei umfassend geständig, der zweite verweigerte die Aussage.