Roma-Holocaust-Gedenken in Oberwart

In der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 wurden mehr als 4.000 Roma und Romnja, Sinti und Sintizze in den Gaskammern des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau ermordet. An dieses schreckliche Verbrechen erinnert der Roma-Holocaust-Gedenktag am 2. August. In Österreich lebten vor dem Zweiten Weltkrieg rund 10.000 Roma, der Großteil – etwa 8.000 – im Burgenland. Nut wenige überlebten die Naziherrschaft zwischen 1938 und 1945.

ORF

Gedenkfeier im Stadtgarten

Aus diesem Anlass findet heuer, neben der alljährlichen Veranstaltung in Wien, auch am 2. August eine Gedenkfeier in Oberwart für die ermordeten Roma und Romnja statt. Das Gedenken im Stadtgarten Oberwart wurde von der Roma-Pastoral in Kooperation mit den Vereinen Roma-Service, Hango Roma und der Roma Volkshochschule Burgenland organisiert. Beginn ist um 18.00 Uhr.