Chronik

AK: Das Leben im Burgenland in Zahlen

„Das Burgenland in Zahlen“ ist der Titel einer aktuellen Broschüre der AK Burgenland, in der statistische Daten zum Leben im Burgenland gesammelt sind. So hat zum Beispiel niemand in Österreich so viele Zimmer wie die Burgenländerinnen und Burgenländer.