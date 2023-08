Wiener will WM-Titel entspannt verteidigen

Burgenlands „Sportler des Jahres“, Nico Wiener, räumte bei der letzten Outdoor-WM 2021 in den USA richtig ab – mit Gold im Einzel und Bronze im Team-Bewerb. Ähnlich soll es natürlich auch heuer laufen. Trotzdem will sich der amtierende Weltmeister nicht unter Druck setzen und am Dienstag locker in die Qualifikation gehen. Bei der letzten WM habe er sich ja auch keine klaren Ziele gesetzt, so Wiener. Er wolle einfach nur locker und entspannt schießen und viel Spaß daran haben. Dann werde wahrscheinlich wieder ein ziemlich gutes Ergebnis herausschauen.

Starke Konkurrenz

Wiener ist aktuell die Nummer fünf der Weltrangliste. Der Schreibersdorfer zählt dementsprechend auch heuer zum großen Kreis der Titelanwärter. Doch seine Konkurrenz seien wie immer sehr viele und sehr gute Leute. Man könne nicht sagen, wer jetzt welche Form habe, weil der letzte Weltcup schon Anfang Juni stattgefunden habe. Für den 26-Jährigen geht es in Berlin bereits um seinen insgesamt vierten WM-Titel mit dem Compound Bogen. Die WM beginnt für Wiener mit der Qualifikation. Im Team-Bewerb ist er ebenfalls fix dabei. Ob er Österreich auch im Mixed-Team vertreten wird, entscheidet sich noch im Laufe der WM.