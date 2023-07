VAMOS backt in neuer Konditorei

In der neuen Konditorei arbeiten 14 hoch motivierte Klientinnen und Klienten. Sie backen Torten, Kuchen und Kekse und freuen sich über ihren neuen Arbeitsplatz. Man habe mehr Platz, in der alten Konditorei sei alles ganz klein gewesen, sagte Lisa-Marie Helene Meyer aus Kotezicken. Ihr gefalle, dass sie Kekse ausstechen könne und die Arbeit sehr vielfältig sei, erzählte Shpetim Curri aus Gleisdorf. Ihr gefalle auch das Putzen und das Zusammensein.

Große Nachfrage

Die Mehlspeisen werden für Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeiern und Feste aller Art gebacken. Die Nachfrage sei sehr groß, daher sei es wichtig zu sagen, dass man alles auf Vorbestellung mache, erklärte Bereichsleiterin Manuela Riegler. Man habe keine Verkaufstheke und es gehe auch darum, keine Lebensmittel wegschmeißen zu müssen.

Integration durch wertschätzende Arbeit

Der Verein VAMOS will seine Klienten durch wertschätzende Arbeit in die Gesellschaft integrieren, sagte Geschäftsführer Rene Höfer. Es sei enorm wichtig, dass die Produkte, die man herstelle, nicht ins Lager gelegt, sondern auch tatsächlich verkauft würden. „Das ist auch unser größter Lohn, wenn wir das Leuchten in den Augen unserer Klienten sehen, wenn die Produkte abgeholt werden“, so Höfer. Neben der Konditorei betreibt VAMOS unter anderem auch eine Tischlerei und Gärtnerei.