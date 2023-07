Leute

Manuela Horvath: Unermüdlich engagiert

Die Oberwarter Romni Manuela Horvath ist Leiterin der Roma-Pastoral in der Diözese Eisenstadt. Sie ist in der Volksgruppe sehr engagiert und setzt sich für deren Belange ein, und Horvath ist in ihrer Heimatgemeinde Oberwart auch politisch engagiert.