Hillcont: Container für Trafiken, Schulen und Co.

Hillcont hat vor Kurzem Niederlassungen in Ungarn, Tschechien und der Slowakei gegründet. Die Nachfrage nach Containern ist groß – relativ preisgünstige, flexible und leicht erweiterbare Raumlösungen sind gefragt. Ob Bürogebäude, Boxen für Fahrräder oder Aufenthaltsräume für Bauarbeiter – im Prinzip ist ein Container ein einfacher Metallrahmem mit Isolierung.

Einer der Gründer von Hillcont ist Harald Wolfger aus Mariasdorf. Er war bei einem deutschen Containerkonzern beschäftigt, bevor er den Sprung in die Selbständigkeit wagte. „Wir haben eine sehr gute Beratungs- und Verkaufsstruktur und wissen natürlich auch, dass wir schneller reagieren können als manch anderer, der am großen Ruder sitzt“, so Wolfger.

Fotostrecke mit 7 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Leo Hillinger als Investor

Er wird vom bekannten Winzer und Investor Leo Hillinger unterstützt. Die beiden haben einander beim Radfahren kennengelernt. Hillinger war von der Motivation seines Partners angetan und unterstützte die Unternehmensgründung mit Geld und Ideen. Hillinger wollte sich mit seinem Netzwerk, seinen Kontakten, einbringen, wie er sagt. „Ich mache das, was er nicht kann und er macht das, was ich nicht kann“, so Hillinger.

Neben Hillinger und Wolfger hat Hillcont noch zwei weitere Gesellschafter, die einander gut ergänzen. Die 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen Kunden aus der Bauindustrie, dem Handel und von Gemeinden. Rund 1.000 Container hat Hillcont derzeit vermietet. Für heuer peilt Hillcont einen Jahresumsatz von 20 Millionen Euro an.