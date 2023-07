Von Windböe erfasst: Kitesurferin schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich Mittwochfrüh in Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See). Die 27-Jährige wollte mit ihren Freunden vom Nordstrand aus mit dem Kiteschirm starten. Sie stand einige im Meter im Wasser und wurde beim Versuch den Schirm hochzuziehen von der Windböe erfasst, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland Mittwochmittag.

Mit Notarzthubschrauber ins KH Wiener Neustadt

Die Wienerin wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und schlug danach auf der Wiese des Strandgeländes auf. Eine Freundin der Verletzten leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettung. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die 27-Jährige mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen. Zum Zeitpunkt des Unfalles wehte der Nordwestwind in der Stärke von ca. vier Beaufort, mit Spitzen bis zu 50 km/h.