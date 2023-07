Eisenstadt erwartet Leichtathletik-Spektakel

Die US-Amerikanerin Kaylin Whitney gewann bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 die Goldmedaille in der 4x400m Staffel und zählt zu den absoluten Top-Stars beim Raiffeisen Austrian Open in Eisenstadt. Neben Whitney wollen aber auch die heimischen Leichtathletik-Asse in Eisenstadt glänzen. Die Leichtathletik Arena erwies sich in Vergangenheit als guter Boden für Top-Leistungen.

Rekordwurf

Speerwerferin Victoria Hudson stellte in Eisenstadt im April 2021 den bis heute gültigen österreichischen Speerwurf-Rekord der Frauen auf (64,68m). Ein ähnlicher Traumwurf soll auch heute gelingen, sagt die Niederösterreicherin, die sich in Eisenstadt pudelwohl fühlt: „Fünf meiner sechs besten Würfe habe ich hier geworfen. Ich verbinde mit Eisenstadt einfach Top-Leistungen. Es ist national eines der, wenn nicht sogar das beste Leichtathletik-Meeting“. Hudson hat ihr Ticket für die Weltmeisterschaft in Budapest (19. – 27. August) schon fix und kann sich in Eisenstadt auf hohem Niveau vorbereiten. Andere österreichische Athletinnen und Athleten können in der Landeshauptstadt aber noch entscheidenden Qualifikationspunkte am Weg zur WM holen.

Internationales Meeting

Das Raiffeisen Austrian Open ist bereits zum zweiten Mal Teil der „European Bronze Tour“, hat damit einen internationalen Status und bringt den Athleten wertvolle Qualifikationspunkte für die Weltmeisterschaft, aber auch schon für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Österreichs schnellster Mann im 100-Meter-Sprint Markus Fuchs will sich noch für die WM qualifizieren, genauso wie Hürdensprinterin Karin Strametz oder 400m-Hürdenläuferin Lena Pressler. „Ich freu mich riesig. Diese Meeting bringt uns Athletinnen nicht nur wichtige Punkte, sondern hat auch ein starkes Teilnehmerfeld zu bieten“, sagt Pressler.

Heimvorteil

Mit Heimvorteil gehen Niklas Strohmayer-Dangl und Caroline Bredlinger in das heutige Meeting. Beide trainieren regelmäßig auf der blauen Bahn in der Leichtathetik-Arena, kenne die Anlage in- und auswendig. „Ich absolviere meine Trainingsläufe alle hier“, sagt 400m-Hürdensprinter Strohmayer-Dangl, der auf den Heimvorteil hofft.

Für die mehrfache Staatsmeisterin über 800m, Caroline Bredlinger, ist ein internationales Meeting in Eisenstadt weiterhin surreal. Die 22-jährige trainierte zu Beginn ihrer Karriere noch auf den Straßen Eisenstadts: „Es ist für mich immer noch utopisch, in Eisenstadt ein großes Meeting zu haben. Ich war viele Jahre lang ganz anderes gewohnt. Aber gerade deswegen freue ich mich jetzt umso mehr auf das Meeting und über die Tatsache, dass die Leichtathletik im Burgenland so einen Stellenwert bekommen hat.“ Das Raiffeisen Austrian Open wird ab 19:00 Uhr live in ORF Sport Plus übertragen.