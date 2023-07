Chronik

Polizei überführt Serieneinbrecher

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die burgenländische Polizei einen Einbrecher überführt. Der 48-jährige Mann ist im Mai am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) festgenommen worden. Es werden ihm zehn Einbrüche zur Last gelegt.