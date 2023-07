Dieb schlich mit Kind in Wohnhaus

Die Frau hatte gegen Mittag die Haustür geöffnet, um zu lüften, und sich vor den Fernseher gesetzt. Kurz darauf bemerkte sie in der Küche einen Schatten und sah einen Mann mit einem etwa fünf Jahre alten Kind davonlaufen, so die Polizei am Montag in einer Aussendung.

Im Vorzimmer waren zwei Laden geöffnet, aus denen jedoch nichts fehlte. Aus der Geldbörse in einer Lade in der Küche dürfte der Mann sämtliche Geldscheine mitgenommen haben. Die Polizeiinspektion Pinkafeld ermittelt.

Diesel und Quads gestohlen

In Heiligenkreuz (Bezirk Jennersdorf) wurde aus einem auf einem Parkplatz abgestellten Lkw Diesel gestohlen. Bemerkt wurde der Diebstahl von einer Flohmarktbesucherin, der ein Ölfilm aufgefallen war. Laut Polizei wurden 500 Liter Diesel abgezapft. Dabei floss auch Treibstoff aus und versickerte. Das verunreinigte Erdreich musste entsorgt werden.

Diebstähle wurden auch aus Rohbach (Bezirk Mattersburg) und Rust gemeldet. In beiden Gemeinden wurde je ein Quad gestohlen. Die Quads hatten laut Polizei jeweils einen Wert im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Einbruch in Kirche

Einen Einbruch gab es in die Alte Kirche in Stegersbach (Bezirk Güssing). Die bislang unbekannten Täter brachen eine Opferstockkiste auf und stahlen daraus einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Versuch, in die Sakristei einzubrechen, misslang, hieß es von der Polizei. Am Tatort konnten DNA-Spuren gesichert werden.