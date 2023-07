Chronik

„Born to be wild“: Senioren auf Spritztour

„Born to be wild“ – unter diesem Motto haben Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegekompetenzzentrums Draßburg (Bezirk Mattersburg) am Samstag die Faszination von „heißen Eisen“ erleben können: Viele der Über-80-jährigen drehten eine Runde im Motorrad-Beiwagen.