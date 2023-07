Diskussion um „Blumenkistl“-Verbot

Ein Unfall, bei dem sich ein Mann an einem „Blumenkistl“ auf einer Brücke verletzt hatte, war der Auslöser für ein „Blumenkistl“-Verbot durch die Baudirektion des Landes. „Es hat sich im Winter hier jemand aufgekratzt. Mir scheint wichtig zu sagen, dass hier 99,99 Prozent unfallfrei die Brücke überqueren. Dass der Bevölkerung und unseren Gästen der Blumenschmuck wichtig ist. Ja, es ist eine Enklave. Mein Vortrag sagt nur: ‚Mach die Augen auf.‘ Also ich glaube, wir haben wichtigere Probleme“, sagt der Bürgermeister von Burgauberg-Neudauberg, Wolfgang Eder (ÖVP).

ORF

Das Problem hatte die Baudirektion des Landes in einem Schreiben formuliert, das Anfang Juli 71 Gemeinden erreichte. „Grundsätzlich dürfen keine Blumenkästen auf Geländern der Landesstraßenverwaltung aufgehängt werden. Die Blumenkästen engen das Lichtraumprofil ein. Das heißt, dass die volle Breite des Gebäudes nicht vorhanden ist. Weiters sind die Aufhängkonstruktionen scharfkantig und stellen ein potenzielles Verletzungsrisiko dar“, heißt es im Schreiben.

Kopfschütteln bei engagierten Vereinen

Auf dieses Schreiben reagieren viele Verschönerungsvereine nur mit Kopfschütteln. „Die waren schon etwas grantig. Die waren ziemlich konsterniert. Das kann es ja nicht sein. Warum kann man vorher mit den Leuten nicht reden?“, sagt dazu der Obmann des Kultur- und Verschönerungsvereins Litzelsdorf, Günter Kienberger.

ORF

Als die Stimmen für eine „freie Blumengestaltung“ in den Gemeinden lauter geworden waren, ruderten die Behörden zurück. Der zuständige Beamte der Baudirektion, Markus Tuma, stellt klar, dass es einzig um die Sicherheit der Fußgängerinnen und Fußgänger gehe. „Es war als Information gedacht, dass man darüber redet, inwieweit man die Blumenkisten aufgehängt lassen kann, und zwar so, dass sie das Lichtraumprofil gefährden. Es ist uns in erster Linie darum gegangen, dass die Aufhängekonstruktionen im Winter entfernt werden müssen, weil es in letzter Zeit leider immer wieder zu Verletzungen gekommen ist“, so Tuma.

ORF

Auch in der Gemeinde Rotenturm, wo viele fleißige Hände das Ortsbild verschönern, stößt man mit den Vorgaben auf Verwirrung: „Wir müssen froh sein, dass die Bevölkerung oder die Vereine die Ortschaft schmücken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein großes Problem ist. Ich bin dafür, dass das so bleibt, wie es ist“, so der Vizebürgermeister von Rotenturm, Reinhard Kuktits (SPÖ).