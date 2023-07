Massencrash bei Autobahnzubringer

Zwei Feuerwehren mit fünf Fahrzeugen und mehr als 20 Feuerwehrleute sowie Rettung und Polizei waren rund zwei Stunden im Einsatz. Der Unfall dürfte sich gegen 11.00 Uhr am Freitagvormittag ereignet haben. Insgesamt waren vier Fahrzeuge beteiligt. Laut Polizei ist ein Pkw auf ein abbiegendes Fahrzeug aufgefahren. Dieses wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wodurch es zu einer weiteren Kollision mit einem entgegenkommenden Auto und anschließend zu einem Auffahrunfall kam.

Zwei Personen leicht verletzt

Zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus gebracht, konnten aber laut Polizei bereits am Nachmittag in häusliche Pflege entlassen werden. Die Unfallfahrzeuge wurden von der Feuerwehr. Die B50 musste in diesem Bereich für die Dauer der Arbeiten kurzzeitig gesperrt werden. Laut Polizei wurde bei keinem der Lenker eine Alkoholisierung festgestellt.